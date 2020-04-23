İzmit'te jandarma çocukların bayramını kutladı KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikle balkonlarda toplanan çocuklarla birlikte kutlama yaptı.

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikle balkonlarda toplanan çocuklarla birlikte kutlama yaptı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların bayramını kutladı. İzmit Akpınar TOKİ konutlarında yapılan etkinlikte jandarma ekipleri, anonslarla çocukları balkonlara davet. Ellerinde bayraklarla balkona çıkan çocuklar, jandarma araçlarından çalınan şarkılarla 23 Nisan kutlaması yaptı. Jandarma motosikletli timleri çocuklara mini bir şov yaptı. Balkonlardaki çocuklar jandarma ekipleriyle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: DHA