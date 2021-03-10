İzmit'te ipek böcekçiliği üretimi geri dönüyor
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İzmit'te ipek böcekçiliği üretimi geri dönüyor

10.03.2021 13:20 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:25
İzmit'te ipek böcekçiliği üretimi geri dönüyor

İzmit Belediyesi, vatandaşlara yeni gelir kaynağı olacak ipek böcekçiliği üretimi için.

İzmit Belediyesi, vatandaşlara yeni gelir kaynağı olacak ipek böcekçiliği üretimi için. Süleymaniye Mahallesi'nde dut bahçesi oluşturma çalışmalarına başladı.

İzmit Belediyesi tarımsal kalkınma, katma değeri yüksek alternatif iş imkanı oluşturmak ve bölgede yok olma sürecine giren ipek böcekçiliğini yeniden canlandırmak için kolları sıvadı. Sakarya Vadisi'nin bir dönem en önemli geçim kaynaklarından biri olan ipek böcekçiliğinin yeniden gündeme gelmesi ve üreticiye, özellikle kadın ve gençlere ipeğin değerini hatırlatmak isteyen belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, ipek böceklerinin temel besin maddesi olan dut ağacı yaprağını yetiştirmek için hazırladığı projeyi hayata geçirdi.

İzmit Belediyesi Mart ayı içinde ipek böceği yetiştiriciliğine uygun olduğu belirlenen Süleymaniye Mahallesi'ndeki belediyeye ait yaklaşık 5 dönümlük alana 500 adet ichinosa çeşidi dut fidanı dikecek. Yetiştirilecek dut fidanlarıyla ipek böceklerine besin sağlanacak. 2022 yılında ise böcek besleme evleri yapılacak. Dut bahçesi ve böcek besleme evi alanında üreticilere eğitimler verecek olan İzmit Belediyesi uygun koşulları sağlayan çiftçilere yetiştiricilik konusunda tecrübe kazanmaları için bu alanda üretim yapma olanakları da sunacak.

Diğer tarımsal faaliyetlere hiçbir yönden engel olmayan, sermaye istemeyen, çevreye zarar vermeden ve doğal kaynaklarını koruyarak, her yaştan aile bireylerinin üretimin tüm aşamalarında yer alabileceği ve 35 - 40 günlük sürelerde yüksek kazanç sağlayan ipek böcekçiliğinde koza üretimi oldukça kolay. İpek sanayisinin ham ipek ve ipek ipliği ihtiyacının yurt içinden karşılanmasında da etkin rol üstlenecek projede İzmit Belediyesi belirlenen alanda temizlik, toprak işleme ve tesviye hazırlığına başladı. - KOCAELİ

İzmit'te ipek böcekçiliği üretimi geri dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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