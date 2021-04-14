İZMİT'TE İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bacağından bıçakla yaralandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bacağından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Köseoğlu Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişi üzerindeki bıçağı çıkartarak, B.P.'yi (27) sol bacağından bıçakladı. Yaralanan B.P. yerde kalırken, saldırgan ise kaçarak kayıplara karıştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. B.P., yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı