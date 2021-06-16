İZMİT'TE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
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İZMİT'TE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te bir binanın çatısında çıkan yangın bitişikte bulunan binanın çatısına sıçradı.

İZMİT'te bir binanın çatısında çıkan yangın bitişikte bulunan binanın çatısına sıçradı. Alev alev yanan iki çatı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısında gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan binanın çatısına da sıçradı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iki binanın çatısında ki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle iki binanın çatısında hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİT'TE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
İZMİT'TE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
İZMİT'TE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
İZMİT'TE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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