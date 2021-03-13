İzmit'te güneşli havayı görenler sahile akın etti
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İzmit'te güneşli havayı görenler sahile akın etti

13.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:07
İzmit'te güneşli havayı görenler sahile akın etti

İZMİT'te güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti.

İZMİT'te güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Sahilde yürüyüşe çıkanlar, çimlere oturup sohbet edenler güzel havanın keyfini çıkardı.

Koronavirüs haritasında yüksek risk grubuyla turuncu renkte olan Kocaeli'de güneşli havayı gören vatandaşlar, kapalı yerler yerine soluğu sahil kenarında aldı. Bazı vatandaşlar sahil bandında yürürken, bazıları ise çimlerin üzerinde oturup deniz manzarasını izledi. Koronavirüs nedeniyle sahil kenarında oturmayı tercih ettiklerini söyleyen Yusuf Öktem, "AVM'ye gidip kalabalıkta riske atmaya gerek yok. Sahile açık havada oturmak için geldik. Havada güneşli ve 6-7 aydır ilk defa dışarıya çıktım. Hem arkadaşımla da görüşme imkanı buldum" dedi.

İnsanların artık soluk alacak yerler aradığını ifade eden Sinan Fidan, "Pandemi süreci ve kapalı kafeler açıldı ama tercih etmiyoruz. Hem hava güzel ve deniz manzarası izliyoruz. Mecbur kalmadıkça çıkmadık. Artık insan kalabalığından kaçıyoruz" diye konuştu. 

Uzun süre evde oturunca dışarıya çıkmanın kıymetini anladığını belirten Saliha Gür, "AVM ya da kafelerde olmaktansa sahil kenarını tercih ettik. Biz epey bir süredir evdeyiz ve hava da güzel olunca dışarıya çıkmak istedik. Uzun süredir evdeydik ve dışarı çıkmanın kıymetini anladık. Hala riskli bir ortam var. Kalabalık yerleri bu yüzden tercih etmiyoruz" dedi. 


İzmit'te güneşli havayı görenler sahile akın etti
İzmit'te güneşli havayı görenler sahile akın etti
İzmit'te güneşli havayı görenler sahile akın etti
İzmit'te güneşli havayı görenler sahile akın etti
İzmit'te güneşli havayı görenler sahile akın etti
İzmit'te güneşli havayı görenler sahile akın etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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