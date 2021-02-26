İzmit'te güneşli havayı görenler sahile akın etti

İZMİT'te güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Sahilde bandında yürüyen, bisikletle gezenler, çimlere oturarak sohbet edenler güzel havanın keyfini çıkardı.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu deniz kenarlarında aldı. Vatandaşların bazıları çimlerin üzerine örtü serip otururken, bazıları da yanlarında getirdikleri katlanabilir masa ve sandalyelerde yemek yedi. Kimileri ise sahil bandında yürüyüp, bisikletle gezdi.

Koronavirüs nedeniyle kapalı ortamlara girmediklerini söyleyen İrem Demirok, "Uzun zamandır görüşemiyorduk ve bugün haber leşip buluştuk. Zaten kapalı ortamlara giremiyoruz ve koronadan da korkuyoruz. Bu nedenle de bol dezenfektan yaparak sakin yerleri tercih ediyoruz. Burası sessiz ve sakin bir ortam ve arkadaşlarımızla sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet ediyoruz" dedi.

Arkadaşlarıyla birbirlerini özleyince sahilde buluşma kararı aldıklarını belirten Ceren Eren, "Arkadaşlarımızla bir araya gelemiyorduk ve korona nedeniyle sosyal medya üzerinden görüşüyorduk. Birbirimizi özleyince sahilde buluşma kararı aldık. Hava da güneşli ve çok güzel olduğu için keyifli zaman geçiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ