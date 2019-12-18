İzmit'te gözaltına alınan gasp şüphelisi tutuklandı
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İzmit'te gözaltına alınan gasp şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

18.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:02
İzmit'te gözaltına alınan gasp şüphelisi tutuklandı

'nin ilçesinde bir kişiyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir vatandaşın evinde gasbedildiği ihbarı üzerine İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen N.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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