24.09.2019 16:16

İzmit'te fuhuş yapılan eve baskın

İzmit'te fuhuş yapıldığı tespit edilen bir eve baskın yapan polis, Azerbaycan uyruklu bir kadını gözaltına alırken, Azerbaycan uyruklu bir kadın ise sınır dışı edildi.

İzmit Turgut Mahallesi'nde bulunan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, evi takip altına aldı. Yapılan takip çalışmalarının ardından harekete geçen ekipler, operasyon düzenledikleri evde Azerbaycan uyruklu 2 kadını yakaladı. Kadınlardan mağdur olduğu ve zorla çalıştırıldığı anlaşılan R.A. (35) sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, fuhuşa aracılık ettiği ve yer temin ettiği belirlenen A.K. (33) ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.K., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA