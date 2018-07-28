İzmit'te Fuhuş Baskını 4 Gözaltı Hd

İzmit'te fuhuş baskını 4 gözaltı

Dinçer AKBİRİZMİT(Kocaeli),(DHA)-İZMİT'TE esnafların şüphelenerek ihbar ettiği bir adrese baskın yapan polis ekipleri, fuhuş yaptıkları tespit edilen 2 kadın ve 2 erkeği gözaltına aldı.

Olay İzmit Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki esnafların bir eve gün boyu erkeklerin girip çıkmasından şüphelenmesi üzerine ihbar ettiği eve polis ekipleri baskın yaptı. Baskında evde para karşılığı fuhuş yaptıkları anlaşılan 2 yabancı uyruklu kadın ile müşteri oldukları anlaşılan 2 erkek gözaltına alındı. Şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü.