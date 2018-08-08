İzmit'te evsel atıkların analizi yapılıyor. İzmit Belediyesi yetkilileri, atık analizi ile semtlerin evsel atık durumunun belirlendiğini söylediler. Büyükşehir Belediyesi teknik ekiplerinin de yer aldığı analize göre evsel atıklar semtlere göre farklılık gösteriyor.

Yetkililer, her bölgeden alınan çöp numunelerinin İZAYDAŞ döküm sahasında tasnif edildiğini belirterek, "Bir metreküp atıktan yüzde 52,57 organik (mutfak atığı), yüzde 26.47 ambalaj atığı, yüzde 20.96 diğer atıklar (tehlikeli atıklar, bahçe atıkları, yanabilen atıklar) çıkıyor. Organik atıklarda çürüme daha hızlı ve zararsız olurken diğer atıkların dönüşümü oldukça zor oluyor. Organik atıkların dışındaki atıklar geri dönüşümü olduğundan kaynağında bilinçli olarak ayrıştırılıp, geri dönüşüm konteynerlerine atıldığı takdirde hem ekonomiye hem de çevreye olumlu katkı sağlıyor. Vatandaşlarımızın dönüşebilen atıklar konusunda daha duyarlı olmaları gerekiyor. Kağıt ve türevi ambalaj atıkları, naylon poşet ve kutular, metal ürünler bilinçli olarak ayrıştırıldığında atıklarda yüzde 50'ye varan bir azalma oluyor. Bu da hem ekonomik bakımdan hem de iş gücü bakımından tasarruf sağlamak anlamına gelir" dediler. - KOCAELİ