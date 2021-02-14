İzmit'te dün başlayan kar yağışı etkili oluyor
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İzmit'te dün başlayan kar yağışı etkili oluyor

14.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:55
İzmit'te dün başlayan kar yağışı etkili oluyor

İZMİT'te dün gece saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar etkisini sürdürüyor.

İZMİT'te dün gece saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar etkisini sürdürüyor. 

Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kent merkezinde ise araç ve ağaçların üstlerinin karla kaplandığı görülürken, belediye ekipleri de yolların kapanmaması için önlem alıyor. Kısıtlama nedeniyle sokakların boş olduğu kentte, sulu kar yağışının ilerleyen saatlerde de devam etmesi bekleniyor.


- İzmitkocaeli
İzmit'te dün başlayan kar yağışı etkili oluyor
İzmit'te dün başlayan kar yağışı etkili oluyor
İzmit'te dün başlayan kar yağışı etkili oluyor
İzmit'te dün başlayan kar yağışı etkili oluyor
İzmit'te dün başlayan kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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