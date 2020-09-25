İzmit'te Cuma namazı öncesi ücretsiz maske dağıtıldı
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İzmit'te Cuma namazı öncesi ücretsiz maske dağıtıldı

25.09.2020 16:51 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:55
İzmit'te Cuma namazı öncesi ücretsiz maske dağıtıldı

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fevziye Cami önüne stant kurarak Cuma Namazı öncesi vatandaşlara maske dağıttı.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fevziye Cami önüne stant kurarak Cuma Namazı öncesi vatandaşlara maske dağıttı.

İzmit Belediyesi, Covid-19 vakalarının son zamanlarda artış göstermesi üzerine farkındalık oluşturmak amacıyla Fevziye Cami önünde maske dağıttı. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cuma Namazı öncesi Fevziye Cami önüne kurulan stantta, cami cemaati başta olmak üzere tüm vatandaşlara Çınar Kadın Kooperatifi tarafından üretilen maskeleri ücretsiz olarak dağıttı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, maskeleri dağıtırken maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda vatandaşları duyarlılığa davet etti. Vatandaşlar, maske dağıtan ekiplere teşekkür etti. - KOCAELİ

İzmit'te Cuma namazı öncesi ücretsiz maske dağıtıldı
İzmit'te Cuma namazı öncesi ücretsiz maske dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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