İzmit'te çölyak hastaları unutulmadı İzmit Belediyesi tarafından çölyak hastalarının korna virüs nedeni ile gıda bulamamalarının önüne geçmek amacı ile glütensiz ürünlerin bulunduğu satış noktasında hizmet veriyor.

İzmit Belediyesi tarafından çölyak hastalarının korna virüs nedeni ile gıda bulamamalarının önüne geçmek amacı ile glütensiz ürünlerin bulunduğu satış noktasında hizmet veriyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, çölyak hastalarının talebi doğrultusunda bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı ve glütensiz gıda satış projesi faaliyetlerine devam ediyor. devam ediyor. Daha önce iki noktada verilen hizmet Belsa Plaza B Bloktaki Down Cafe'de salgın nedeniyle durdurulurken, Sabri Yalım Parkındaki satış noktasında glütensiz ekmek satışı devam ediyor. Çölyak hastaları 50 gramlık ekmeği 50 kuruştan, unu ise 12,5 TL'den almaya devam edecek.

Ürünlere ulaşabilen çölyak hastaları, hizmet için Başkan Hürriyet'e teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA