İzmit'te Boğaziçi Üniversitesi eylemi
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İzmit'te Boğaziçi Üniversitesi eylemi

02.02.2021 19:36 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:40
İzmit'te Boğaziçi Üniversitesi eylemi

İZMİT'te, Eğitim-Sen üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar nedeniyle eylem yaparken, bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

İZMİT'te, Eğitim-Sen üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar nedeniyle eylem yaparken, bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Polis araya girerek vatandaşları uzaklaştırdı. 

İzmit Sabri Yalım Parkı'nda Eğitim-Sen, siyasi parti ve sivil toplum örgüt üyelerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar nedeniyle eylem yaptı. Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Suphi Yıldırım yaptığı açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi, öğrencisiyle, akademisyeniyle, idari ve teknik personeliyle siyasal tarihimizin sayfalarından silinmeyecek bir duruş sergiliyor. Rektörlerin atanarak değil seçimle gelmesini savunan, yöneticilerin de intihali, itaati ve yalanı değil liyakati görmek isteyen, tek tipçi, baskıcı ve kontrolcü bir öğrenme ortamı yerine eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir öğrenme iklimini talep eden üniversiteli gençler sabırla ve sebatla demokratik tepkilerini gösteriyor, taleplerini dile getiriyorlar. Başta LGBTİ'ler olmak üzere öğrencilerimizi hedef alan her türden ayrımcı, dışlayıcı, ötekileştirici yaklaşıma son verilmesini istiyoruz." diyerek, Melih Bulu'nun istifa etmesini istedi. Bu arada eylem yapan gruba bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Araya giren polisler vatandaşları uzaklaştırdı. Açıklamanın ardından eylem sona erdi. 


İzmit'te Boğaziçi Üniversitesi eylemi
İzmit'te Boğaziçi Üniversitesi eylemi
İzmit'te Boğaziçi Üniversitesi eylemi
İzmit'te Boğaziçi Üniversitesi eylemi
İzmit'te Boğaziçi Üniversitesi eylemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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