İzmit'te Bisiklet Dağıtımları Sürüyor

İzmit Belediyesi'nin bisiklet dağıtımları devam ediyor. Ayazma Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen törenle 30 Ağustos Ortaokulu ve Ulusal Egemenlik Ortaokulu'ndan 110 öğrenciye bisikletleri Başkan Doğan tarafından teslim edildi.

İzmit Belediyesi tarafından başlatılan bisiklet dağıtım projesi son hızıyla devam ediyor. Ayazma Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleşen bisiklet teslim törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, belediye meclis üyesi Canan Soylu, Başkan Yardımcısı Güray Oruç, AK Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Cemil Karaca, Ulusal Egemenlik Ortaokulu Müdürü İsmail Küçükkaymakcı, 30 Ağustos Ortaokulu Müdürü Ahmet Batmaz, öğretmenler, öğrenciler, veliler ile muhtarlar katıldı.

Öğrencilere bisikletlerini teslim eden Başkan Doğan, "Bizim çocukluğumuzda bisiklet bulmaktan geçtik bunu hayal bile edemezdik. Bisikletten geçtik ayakkabı dahi bulamazdık. Şimdi ise çocuklarımıza en kaliteli bisikletleri veriyoruz. Okullarımızın durumu geçmişle mukayese bile edilemez. Hastanelerimiz, alt yapımız, şehirdeki yaşam kalitemiz, parklarımız, geçmişe göre çok daha iyi bir durumda. Daha güzelini yapmak ve daha fazlasını sağlamak için çalışıyoruz. Şimdiye kadar 80 bin bisiklet dağıttık. Eksiklerimiz olabilir, ama samimice çalışıyoruz. Allah da bereketini veriyor. Bizim sizden beklediğimiz, bir Allah Razı olsun demenizdir. Bizim derdimiz hoş bir seda bırakmaktır. 10 yıldır belediye başkanıyım. Bir gün herkes gidecek. Görev süremizce eğitim alanında yaptığımız destekler en anlamlı desteklerdi. Çağdaş medeniyetleri aşmanın en önemli yolu eğitimdir. Çağdaş medeniyet hedeflerini hep birlikte geçeceğiz. İnsanımızı hiçbir zaman ayırmadık, ayırmayacağız. Farklılıklar güzellik getirir, güç getirir. Türk milleti olarak biz bir aileyiz. Şehrimiz de ülkemiz de daha iyi olacak" dedi.

Bisiklet dağıtımının ardından Başkan Doğan ve beraberindekiler Ayazma Mahallesi'nde yaptırılan bisiklet yolunda bir süre bisiklet kullandılar. 3bin 800 metrelik Ayazma Mahallesi'nde bulunan 4'üncü Etap Bisiklet Yolu ile birlikte İzmit'teki bisiklet yolu uzunluğunun 45 kilometreyi geçtiği kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA