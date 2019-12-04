İzmit'te, Azize Santa Barbara ayinle anıldı

04.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:18

HRİSTİYANLIĞI kabul ettiği için babası tarafından başı kılıçla kesilerek öldürülen, Hristiyan dünyasında 'ilk azize' kabul edilen Santa Barbara, İzmit'te hapis tutulduğuna inanılan mahzende, dualarla anıldı. Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı.

Hristiyanlığı seçtiği için babası Dioskorus tarafından 4 Aralık 235 tarihinde işkence edilerek öldürülen Azize Santa Barbara, 'Santa Barbara Kulesi' olarak da adlandırılan İzmit Bağçeşme mevkiindeki tarihi surlar altında ayin ile anıldı. Santa Barbara Kültür ve Turizm Geliştirme Kooperatifi tarafından organize edilen anma etkinliğine, Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı. Ayinde başı kesilerek öldürüldüğüne inanılan Azize Santa Barbara için İncil'den dualar okunarak, mumlar yakıldı.Ayinden sonra konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Azizlere, azizelere özel hürmet gösteriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, azizler, ermişler Yüce Allah'ın katında bizim dualarımızı götürüyorlar, iletiyorlar. Bizim temsilcilerimiz ve elçilerimiz oluyorlar. Onun için onlara müteşekkiriz. Her sene burada isim günlerini kutladığımız gün, onlara özellikle hasret gösteriyor, hasret besliyoruz. Onlara karşı dualarımız daha kuvvetli oluyor. Bizim dualarımızı Yüce Allah'ın katına götürmelerini arzu ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA