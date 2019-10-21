İzmit'te ayakkabı boyacılarına özel alan

21.10.2019 13:37

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi tarafından Yeni Cuma Parkı önünde hizmet veren ayakkabı boyacıları için özel alan yapılıyor.



Yeni Cuma Parkı önünde hizmet veren ayakkabı boyacıları için lostra salonu çalışmaları başlatan İzmit Belediyesi, mevcut alanla ilgili proje çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 25 metrekarelik bir alan içinde yapılan, mevsim kullanımına göre kapanıp açılabilen salonun arka planında bakış açısına özel tasarımlar yapılarak değişebilen modern ve kullanışlı bir ortam planlandı. Mevcut alanı yıkarak çalışmalarına başlayan ekipler, en kısa sürede projenin tamamlanarak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.



Ekipler ayrıca Yeşilova Kapalı Pazar alında pazarcı esnafı ve vatandaşlardan gelen talep üzerine hemen harekete geçerek pazar alanındaki tuvaletlerle ilgili düzenleme çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında pazar alanındaki tuvalet sayısı arttırılarak 3 alaturka,1 engelli lavabosu ve 4 pisuvar yapıldı. Şadırvan ile mescidi ayıran bir duvar örüldü ve boyası yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Yapılan düzenlemelerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten pazarcı esnafı, İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.



Öte yandan İzmit Belediyesi tarafından mahallerde vatandaşların faydalanması için muhtarlıklara teslim edilmek üzere, 600 adet katlanabilir plastik masa, 5 bin adet plastik sandalye ve 2 bin 500 adet plastik tabure alım ihalesi gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi toplantı salonunda Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü gerçekleştirilen ihaleye 2 firma teklif verdi. Alınan tekliflerin ardından yapılacak değerlendirme ile kazanan firmanın açıklanacağı belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA