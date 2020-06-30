İzmit'te asker uğurlama töreninde sosyal mesafe unutuldu
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İzmit'te asker uğurlama töreninde sosyal mesafe unutuldu

İZMİT'te asker uğurlama törenleri için şehirlerarası otobüs terminaline gelenler yoğunluk oluşmasına yol açtı.

İzmit'te asker uğurlama töreninde sosyal mesafe unutuldu
30.06.2020 23:33 | Son Güncelleme: 01.07.2020 00:40

İZMİT'te asker uğurlama törenleri için şehirlerarası otobüs terminaline gelenler yoğunluk oluşmasına yol açtı. Sosyal mesafe kuralı ihlal edilirken, polis ekipleri terminal binasına yalnızca yolcular ve birinci derece yakınlarının girmesine izin verdi.

İzmit'te asker uğurlama töreni için Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelenler, yoğunluk oluşmasına neden oldu. Yakınlarını askere gönderecek kişiler, akşam saatlerinden itibaren terminale gelmeye başladı. Yakınlarını askere uğurlamak isteyenler, zaman zaman sosyal mesafe kuralını da ihlal etti. Bazı kişilerin terminal binası içinde meşaleler yakıp slogan attığı görüldü. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralının ihlal edilmemesi ve terminal binası içerisinde bulunan kişilerin bir arada bulunmaması için sık sık ekip aracından uyarı anonsları yaptı. Yoğunluğun azalmaması nedeniyle polis ekipleri, terminal binasına giriş kapısı önünde bekleyerek, yalnızca yolcular ve birinci derece yakınlarının içeri girmesine izin verdi.


Kaynak: DHA

Manşet

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