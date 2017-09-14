İzmit'te Asayiş Uygulaması

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timlerinin yaptığı rutin uygulamada durumundan şüphelenilerek üst araması yapılan bir kişinin üzerinde 46.9 gram esrar bulundu.



Alınan bilgiye göre, yunus timleri, sokak araları ve kapalı eğlence alanlarında uygulamalarını sürdürüyor.



Gültepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen M.Y'nin üst aramasında 46.9 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Yapılan uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtildi.