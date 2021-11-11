İzmit'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 5 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
Çatıda az hasar oluştu.
AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri
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