İzmit'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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İzmit'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel
İzmit'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 5 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Çatıda az hasar oluştu.

İzmit'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri
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