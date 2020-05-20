İzmit'te alışveriş ve çocuk yoğunluğu
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İzmit'te alışveriş ve çocuk yoğunluğu

İZMİT'te, Ramazan Bayramı için alışveriş yapmak isteyenler ve izinli bir şekilde dışarıya çıkan 14 yaş ve altındaki kişiler, yoğunluk oluşmasına neden oldu.

İzmit'te alışveriş ve çocuk yoğunluğu
20.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:41
İZMİT'te, Ramazan Bayramı için alışveriş yapmak isteyenler ve izinli bir şekilde dışarıya çıkan 14 yaş ve altındaki kişiler, yoğunluk oluşmasına neden oldu. Kent merkezinde birçok iş yerinin yoğun olduğu ve zaman zaman sosyal mesafe kuralının da ihlal edildiği görüldü.

Ramazan Bayramı öncesi alışverişlerini yapmak ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler ile koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki kişilerin izinli bir şekilde dışarıya çıkmaları, İzmit kent merkezinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Çarşı merkezinde bulunan mağaza ve dükkanlarda yoğunluk oluştuğu görülürken, bazı ailelerin çocuklarını parklara götürerek vakit geçirdiği görüldü. Sokaklarda yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman sosyal mesafe kuralı ihlal edildi. Polis ekipleri kentin en işlek cadde, sokak ve meydanlarında kontrollerini devam ettirirken, sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.


- Kocaeli

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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