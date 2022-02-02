İZMİT'TE AHŞAP ATÖLYESİNDE YANGIN

İZMİT'te bir ahşap atölyesinde talaşların tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Öğle saatlerinde, Sanayi Mahallesi'nde ahşap ürünleri üretimi yapılan bir atölyede yangın çıktı. Ahşapların kesiminin yapıldığı sırada talaş tozlarını vakumlayan makineden çıkan kıvılcımlar silo içerisinde bulunan talaşları tutuşturdu. Atölyede çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yangın büyümeden söndürülürken, tutanak tutuldu.