İzmit'te Afiş Tartışması

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, kentte kiraladığı binanın duvarına, üzerinde fotoğrafı bulunan dev seçim afişi astırdı. İzmit Kaymakamlığı'ndan gelen 'Seçim yasaklarına uymuyor' uyarısı üzerine CHP'liler afişin üzerine beyaz branda çekerek 'Bu alan Fatma Kaplan Hürriyet tarafından Mart'ın sonuna kadar kiralanmıştır' yazısı astı. Afiş gece indirilmek istenince Hürriyet, vincin sepetine çıkarak kendi afişinin üzerini beyaz branda ile kapattı.

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, 25 Ocak Cuma günü kentteki bir binanın duvarını kiralayarak, üzerine 'Gülümse İzmit Hürriyet geliyor' yazılı kendi fotoğrafının da bulunduğu dev seçim afişini astırdı. Önceki gece İzmit Kaymakamlığı'ndan Hürriyet'e afiş için 'Seçim yasaklarına uymuyor' yazısı gönderildi. Bunun üzerine Fatma Kaplan Hürriyet, afişi kaldırtıp, yerine, 'Bu alan Fatma Kaplan Hürriyet tarafından Mart'ın sonuna kadar kiralanmıştır' yazısı astırdı. Dün gece 02.00 sıralarında binaya gelen polis ekipleri, İzmit Kaymakamlığı'ndan İzmit Belediyesi'ne gönderilen talimat doğrultusunda yazının kaldırılması gerektiğini söyledi. Seçim propagandası serbestliğinin 21 Mart'ta başlayacağı belirtildi.

Gelişmeyi duyup bina önüne gelen Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP yetkilileri, yazıda herhangi bir siyasi mesaj bulunmadığını ve dolayısıyla seçim yasaklarını ihlal etmediğini savundu. Yaklaşık 2 saat süren görüşmelerin ardından Hürriyet, binanın önüne gelen vincin sepetine çıkarak afişin üzerindeki yazıyı beyaz branda ile kapattı. Ekipler de yazının branda ile kapatılmasının ardından tutanak tutarak ayrıldı.

Olayı kendi sosyal medya hesabı üzerinden de duyuran Fatma Kaplan Hürriyet, "Gecenin bir saati, üzerinde hiçbir siyasi işaret bulunmayan afişimizi hukuksuz bir şekilde indirmeye kalktılar. Kimseye boyun eğmeyeceğiz. Bizzat vincin üzerine çıkarak afişimizin üzerini beyaz brandayla kapattım. Öyle ya da böyle. MartınSonuBahar" paylaşımında bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hürriyet, baskı ile karşı karşıya kaldıklarını savunarak, "Her zamanki baskı ve kayırmacılıkla, kutuplaştırma ve kavga politikasıyla karşı karşıyayız. Cuma günü astığımız afişimize birileri dayanamadı ve itirazlar, şikayetlerle gece yarısı operasyonuyla kaldırmaya kalktılar. Biz onlara gerek duymadan, bu alanın bize ait olduğunu, şahsım tarafından kiralanmış olduğunu belirttik. Burası özel şirket tarafından kiralanan bir alandır. Biz toplumu germemek ve seçim kampanyamızı kavgalar üzerine kurmamak adına gereğini yaptık ve 'Bu alan Fatma Kaplan Hürriyet tarafından kiralanmıştır' şeklinde beyaz bir branda gerdik. Ben Kocaeli Milletvekiliyim. Aynı zamanda TBMM Başkanlık Divanı Üyesiyim ve ismimi de birçok yere asmakta da hakkım var. Ama bu afişe bile, aslında afiş bile değil artık; sadece bir ibare. Buna bile tahammül edemediler" dedi.

- Kocaeli

Kaynak: DHA