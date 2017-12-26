İzmit'te 885 Binaya İskan Verildi

İzmit'te bir yıl içinde 885 binaya yapı kullanma izni verildiği açıklandı.



İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri 2017 yılı içinde yapılan başvurular sonucunda 885 binaya yapı kullanım izni verildiğini, 3 bin 845 adet inşaatta da teknik ekiplerce proje kontrollerinin gerçekleştirildiğini söylediler. Yetkililer, İzmit'teki bütün inşaatların her aşamasında titizlikle denetlendiğini de belirttiler. - KOCAELİ