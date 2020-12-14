İzmit'te '50'ye yakın sokak köpeği kayıp' iddiası (2)

VALİLİK: ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Kocaeli Valiliği'nce İzmit'in Yahya Kaptan Mahallesi'nde köpeklerin uyuşturucu iğne ile öldürülmesiyle ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği açıklandı. Valilik açıklamasında, "İzmit Belediyesi ekiplerince köpek katliamı yapıldığı yönünde 11 Aralık 2020 tarihinde çeşitli basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya araçlarında yer alan haberler sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığımızca ve Valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturmalar ivedi bir şekilde başlatılmış olup, bahse konu olaya sebebiyet veren, kastı ve kusuru bulunan kişi ve kurumlarla ilgili adli ve idari işlemler titizlikle devam etmektedir. Can dostlarımızı hedef alan bu tür olayların bir daha meydana gelmemesini temenni ediyor, tüm hayvan severlerin acısını paylaşıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU