İzmit?te 30 Ağustos 4x4 konseri ile kutlandı
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İzmit?te 30 Ağustos 4x4 konseri ile kutlandı

İZMİT Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser veren 4x4 grubu, şarkıları ile İzmitlileri coşturdu.

İzmit?te 30 Ağustos 4x4 konseri ile kutlandı
31.08.2020 00:06 | Son Güncelleme: 31.08.2020 00:06

İZMİT Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser veren 4x4 grubu, şarkıları ile İzmitlileri coşturdu.

İzmit Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak amacıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Yaklaşık bir haftadır devam eden etkinlikler, bugün düzenlenen 4x4 konseri ile sona erdi. İzmit Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte önce İzmit Belediyesi Sahne Sanatları ve Halk Dansları toplulukları çeşitli gösteriler sergiledi. Büyük beğeni toplayan gösterilerin ardından ünlü rock grubu 4x4 şarkıları ile İzmitlileri coşturdu. Sevilen şarkıları Arada Bir, Dün Gece, Aylar Geçer gibi sevilen şarkılarını seslendiren ünlü rock grubu, dinleyenlere unutamayacakları bir gece yaşattı.'BÜYÜK ZAFERE YAKIŞIR ŞEKİLDE KUTLAMAYA GAYRET EDİYORUZ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı adına yakışır şekilde kutlamak istediklerini söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, '30 Ağustos büyük zafer, Türklerin büyük zaferi. Bir gün yerine bir hafta kutlamak istedik. Geçen sene de böyle yapmıştık. Bugün de artık geleneksel hale getirdik. Bu zaferin coşkusuna yakışır şekilde, büyük zafere yakışır şekilde kutlamaya gayret ediyoruz. Kentin dört bir yanında ve farklı etkinliklerle kutlamaya gayret ediyoruz. Bundan önceki günlerde arabalı konser, yeşil alanda konserler, tiyatro gösterileri yapmıştık. Bugün yine tiyatro gösterilerimiz, sahne sanatları ekibimiz ve yine bir konser ile taçlandıracağız. Pandemi kurallarına olabildiğince uymaya çalışıyoruz. Halkımızı korumak görevimiz. Onların sağlığını riske atamayız. Özellikle vakaların çoğaldığı bir dönemde. Coşkuyu tabii ki kutlayacağız, ama önce sağlığımızı ve halkımızın sağlığını koruyacağız. Olabildiğince önlemlerimizi arttırarak burada hem sosyal mesafeye, hem maske kullanımına uygun şekilde etkinliğimizi planladık. İnşallah kimseye bir şey olmadan bu organizasyonumuzu tamamlayacağız' dedi.


Kaynak: DHA

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