İzmit'te 3 ayrı mahalleye yeni merdiven - Haberler
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İzmit'te 3 ayrı mahalleye yeni merdiven

İzmit'te 3 ayrı mahalleye yeni merdiven
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Serdar, Alikahya ve Hacıhızır Mahallesi'nde vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına merdiven yenileme çalışmalarını tamamladı.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Serdar, Alikahya ve Hacıhızır Mahallesi'nde vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına merdiven yenileme çalışmalarını tamamladı.

Fen işleri müdürlüğü ekipleri, 3 ayrı bölgede zamanla deforme olan ve vatandaşlar için tehlike oluşturan merdivenleri belirleyerek harekete geçti. Bu kapsamda ekipler, Serdar Mahallesi Özgür Sokak, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Kutay Sokak ve Hacıhızır Mahallesi Köprü Sokak'ta bulunan merdivenleri yeniledi. Yapılan fizibilite çalışmalarının yanı sıra vatandaşların ilettiği talepler doğrultusunda da çalışmalarını programlayan ekipler, zamanla deforme olan merdivenleri yenileyerek daha modern ve kullanışlı hale getiriyor. - KOCAELİ

İzmit'te 3 ayrı mahalleye yeni merdiven

İzmit'te 3 ayrı mahalleye yeni merdiven

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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