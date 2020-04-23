İzmit'te 23 Nisan'da cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi İzmit'te 23 Nisan'da cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendiİZMİT'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda cadde ve sokaklar boş kalırken, kent merkezindeki birçok apartman Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süslendi.

İzmit'te 23 Nisan'da cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi İZMİT'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda cadde ve sokaklar boş kalırken, kent merkezindeki birçok apartman Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süslendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İzmit kent merkezindeki cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Belediye ekipleri caddeleri Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı. Kent genelinde bulunan birçok apartmanda yaşayanlar, binalara Türk bayrakları asarken, 23 Nisan nedeniyle camları süsledi. Kaynak: DHA