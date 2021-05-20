İZMİT'TE 2 KATLI EV, ALEV ALEV YANDI
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İZMİT'TE 2 KATLI EV, ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te, 2 katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

İZMİT'te, 2 katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin sıçradığı yan taraftaki apartman dairesi de zarar gördü.

Topçular Mahallesi Bademli Sokak'ta Cemil Badem'e ait evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yangına müdahale etti. Bu sırada rüzgarın etkisiyle alevler yan tarafta bulunan Akçakent-1 Sitesi'ndeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katının balkonuna sıçradı. Su gider borusu ile plastik pencerelerin bir bölümü alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, apartman dairesinde de zarar oluştu. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İZMİT'TE 2 KATLI EV, ALEV ALEV YANDI
İZMİT'TE 2 KATLI EV, ALEV ALEV YANDI
İZMİT'TE 2 KATLI EV, ALEV ALEV YANDI
İZMİT'TE 2 KATLI EV, ALEV ALEV YANDI
İZMİT'TE 2 KATLI EV, ALEV ALEV YANDI
İZMİT'TE 2 KATLI EV, ALEV ALEV YANDI
İZMİT'TE 2 KATLI EV, ALEV ALEV YANDI
İZMİT'TE 2 KATLI EV, ALEV ALEV YANDI
İZMİT'TE 2 KATLI EV, ALEV ALEV YANDI
İZMİT'TE 2 KATLI EV, ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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