İzmit'te 19 semt pazarı yarın açık olacak
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İzmit'te 19 semt pazarı yarın açık olacak

İzmit'te 19 semt pazarı yarın açık olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmit'te geçen hafta cumartesi günü kurulan 19 semt pazarı bu hafta da cumartesi günü açık olacak.

İzmit'te geçen hafta cumartesi günü kurulan 19 semt pazarı bu hafta da cumartesi günü açık olacak. İzmit Belediyesinin işgal harcı almayacağı pazarcı esnafı sadece sebze, meyve ve fide satabilecek.

Pazarcının elinde bulunan meyve ve sebzelerin çürümemesi için İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı halk pazarı genelgesi nedeniyle geçen hafta cumartesi günü kurulan halk pazarları bu hafta da açık olacak. İzmit Belediyesinin işgal harcı almayacağı 19 semt pazarında pazarcı esnafı 15 Mayıs Cumartesi günü de tezgahının başında olacak.

Saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak semt pazarlarında sosyal mesafeye ve iki tezgah arasındaki açıklığa dikkat edilecek. Belirli sayıda vatandaşın alınacağı pazarlarda sadece yaş meyve, sebze ve fide satışı yapılabilecek. İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri ve güvenlik güçleri de pazarlarda denetimde bulunacak. Vatandaşlar sadece evlerine yürüme mesafesinde olan pazarlara gidip alışveriş yapabilecek.

Kurulacak pazarlar

15 Mayıs Cumartesi günü kurulacak olacak semt pazarları şunlar: Kuruçeşme, Tavşantepe, Yenidoğan, Yenişehir, Dünya Bankası, Çukurbağ, Alikahya, Yeşilova, 42 Evler, Doğukışla, Ayazma, Plaj Yolu, Gültepe, Akmeşe, Doğukışla, Yuvam, Kozluk, Yahya Kaptan ve Topçular. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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