İzmit'te 12 Yıldızlı Şehir Ünvanı

İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan 'Çok Kültürlü Toplumlarda Birlikte Yaşam Saygı, Diyalog ve Etkileşim Projesi', Avrupa'nın 24 belediyesi arasına girerek İzmit'te 12 Yıldızlı Şehir unvanını getirdi.

Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi için gittiği Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlendi. Konseyde İzmit Belediyesi. 'Çok Kültürlü Toplumlarda Birlikte Yaşam Saygı, Diyalog ve Etkileşim Projesi' ile Avrupa'nın 24 belediyesi arasına giren İzmit Belediyesi'ne 12 Yıldızlı Şehir unvanı verildi.

Unvan ödülünü konseye katılan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan aldı. Ödül alma töreninde yaptığı konuşmasında Avrupa Konseyi'nin Yerel Yönetimler Asamblesi'nin her yıl Avrupa'da yönetimlerin yaptığı projeleri değerlendirdiğini söyleyen Başkan Doğan, "Konsey, projelerden örnek olanlarını seçiyor, 12 Yıldızlı Şehir unvanıyla sertifikalandırıyor. İzmit Belediyesi olarak biz de onlarca belediye gibi projelerimizle bu değerlendirmeye katıldık. Değerlendirmenin sonunda belediyemizin bu ödüle layık görülmesi şehrimiz adına onur vericidir" dedi. - KOCAELİ