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İzmit sokaklarında Roman düğünü coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İzmit sokaklarında Roman düğünü coşkusu

Kocaeli'de Roman çiftler için düzenlenen toplu nikah şöleni öncesinde renkli anlara sahne alan düğün konvoyu yapıldı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de Roman çiftler için düzenlenen toplu nikah şöleni öncesinde renkli anlara sahne alan düğün konvoyu yapıldı. İzmit sokakları, Roman düğünü coşkusu yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Romanlar için toplu nikah şölenini gerçekleştirdi. Toplu nikah öncesinde Romanların neşesiyle bütünleşen renkli bir düğün konvoyu oluşturuldu. Klasik arabalara ve safari ciplere binen çiftler, zabıta eşliğinde kent turu yaptı. İzmit sokakları Roman düğünü coşkusu ile renklendi.

Hazırlıklar sabahtan başladı

Sabah saatlerinde gelin ve damatlar kuaföre götürüldü. Buradaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından ise çiftler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin arkasındaki alanda buluştu. Gelinlik ve damatlıklarıyla göz dolduran çiftler, bol bol selfie çekmeyi ihmal etmedi. Alanda çalan müzik eşliğinde oynayan gelin ve damatlar mutluluklarıyla etraflarına neşe saçtı.

Gelin ve damatlar, Büyükşehir Belediyesi'nin önünde kendileri için bekleyen klasik araçlar ve safari ciplere binerek şehir turu yaptı.

"Teşekkürler Tahir Baba"

Roman çiftler her anı renkli ve neşeli anlara sahne olan nikah şöleninde gönüllerince eğlendi. Çiftler, bu özel günü kendileri için hazırlayan ve her detayı düşünen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Çiftler, "Başkanımız bizim için her şeyi düşünmüş. Bir baba gibi evlatlarını evlendiriyor. Allah ondan razı olsun. Teşekkürler Tahir Baba, seni çok seviyoruz" dedi.

Bir çiftin bindiği üstü açık klasik arabayı Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık kullandı. Büyükşehir Bandosu da yol boyunca nikah konvoyuna, seslendirdiği birbirinden eğlenceli şarkılarla eşlik etti.

Zabıta eşliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünden hareket eden düğün konvoyu; Carrefour Köprüsü-M.Ali Paşa-Zincirlikuyu cad.-Üçyol- Kocaeli Devlet Hastanesi-Cumhuriyet Parkı-Acısu-Merkez Bankası-Orduevi-Acıbadem Hastanesi önünü takip ederek, Kongre Merkezi'ne ulaştı. Güzergah üzerindeki vatandaşlar da el sallayıp alkışlayarak konvoya destek verdi.

Gelin ve damatlar için nikah öncesinde, Uluslararası Kocaeli Kongre Merkezi'nde ailelerin de katıldığı yemek verildi. Toplu nikah töreni ise saat 16.30'da başlayacak. - KOCAELİ

İzmit sokaklarında Roman düğünü coşkusu

İzmit sokaklarında Roman düğünü coşkusu

İzmit sokaklarında Roman düğünü coşkusu

İzmit sokaklarında Roman düğünü coşkusu

İzmit sokaklarında Roman düğünü coşkusu

İzmit sokaklarında Roman düğünü coşkusu

İzmit sokaklarında Roman düğünü coşkusu

İzmit sokaklarında Roman düğünü coşkusu

İzmit sokaklarında Roman düğünü coşkusu

İzmit sokaklarında Roman düğünü coşkusu

İzmit sokaklarında Roman düğünü coşkusu

İzmit sokaklarında Roman düğünü coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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