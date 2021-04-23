İzmit sokaklarında 23 Nisan konvoyu
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İzmit sokaklarında 23 Nisan konvoyu

İzmit sokaklarında 23 Nisan konvoyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Pandemi nedeniyle bayramı evlerinde geçiren çocuklar için 23 Nisan'da konvoylarla İzmit'i dolaştı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Pandemi nedeniyle bayramı evlerinde geçiren çocuklar için 23 Nisan'da konvoylarla İzmit'i dolaştı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda güne Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak başlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ardından Merkez Bankası önünde toplanan belediye konvoyuna katıldı. Hürriyet, bayraklarla donatılan ve kırmızı-beyaz renklerle süslenen onlarca belediye hizmet aracını, farklı renklerdeki vosvosların ve özel animasyon ekipleri ile İzmit Belediyesi Bandosu'nun yer aldığı 23 Nisan tırının dahil olduğu konvoyun en başına geçti.

Vosvostan halkı selamlayarak İzmit sokaklarında ilerleyen belediye başkanı Hürriyet ardından 23 Nisan tırına çıkarak vatandaşların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Pencerelerden ve balkonlardan 23 Nisan coşkusuna ortak olan İzmitliler alkışlarıyla Hürriyet'e karşılık verdi. - KOCAELİ

İzmit sokaklarında 23 Nisan konvoyu
İzmit sokaklarında 23 Nisan konvoyu
İzmit sokaklarında 23 Nisan konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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