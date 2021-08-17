İzmit Sapakpınar ve Gedikli köylerine ulaşım daha kolay olacak

Kocaeli genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra köy yollarının da konforlu ve güvenli olması için çalışmalarını sürdürüyor.