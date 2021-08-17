İzmit Sapakpınar ve Gedikli köylerine ulaşım daha kolay olacak
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İzmit Sapakpınar ve Gedikli köylerine ulaşım daha kolay olacak

İzmit Sapakpınar ve Gedikli köylerine ulaşım daha kolay olacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra köy yollarının da konforlu ve güvenli olması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit İlçesi Sapakpınar-Gedikli köyleri arasındaki 3 kilometrelik yol beton yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Sapakpınar-Zeytinburnu ve Gedikli köyleri arası bağlantı yolunda beton yol yapım çalışmasına başladı.

SAPAKPINAR-GEDİKLİ ARASINDA BETON YOL

Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İzmit İlçesi Sapakpınar-Gedikli köyleri arasındaki 3 kilometrelik yolda plent miks temel serimi sonrası beton yol yapımına başladı.

ULAŞIM DAHA KOLAY OLACAK

Stabilize bir yol olan eski yol yerine Büyükşehir Belediyesi tarafından daha konforlu beton yol yapılıyor. Yapım çalışmaları devam eden yeni yolun tamamlanmasıyla Gedikli ve Akmeşe köylerinden Sapakpınar'a ulaşım daha kestirme, daha kısa sürecek konforlu bir yol olacak.

Kaynak: Bültenler

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