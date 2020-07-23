İzmit pişmaniyesi bayramda Türkiye'nin ağzını tatlandıracak
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İzmit pişmaniyesi bayramda Türkiye'nin ağzını tatlandıracak

Kocaeli'nin coğrafi işaretli ürünlerinden olan İzmit pişmaniyesinin üreticileri, Kurban Bayramında tüm Türkiye'de bayram coşkusu yaşayacak vatandaşların ağzını tatlandırma hedefiyle tam kapasite üretime devam ediyor.

İzmit pişmaniyesi bayramda Türkiye'nin ağzını tatlandıracak
23.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:57

Kocaeli'nin coğrafi işaretli ürünlerinden olan İzmit pişmaniyesinin üreticileri, Kurban Bayramında tüm Türkiye'de bayram coşkusu yaşayacak vatandaşların ağzını tatlandırma hedefiyle tam kapasite üretime devam ediyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kocaeli'de coğrafi tescilli ürün olan ve Türkiye genelinde insanların damaklarını tatlandıran İzmit Pişmaniyesi'nin üretimine hız verildi. Kocaeli'de üretim yapan işletmeler, korona virüs nedeniyle ara verdikleri üretime yeniden başlayarak bayram öncesinde tam kapasiteyle üretime devam ediyor. Bayram için alınan siparişleri yetiştirmek için tempolu bir şekilde çalışan pişmaniyeciler, bu bayram ağızları pişmaniyeyle tatlandırmayı hedefliyor.

"Tüm Türkiye'ye pişmaniyeyi yedireceğiz, sevdireceğiz"

Pandemi sürecinde pişmaniye üretiminin uzun bir süre durduğunu, ancak yeni normalleşme süreci ile birlikte işlerinin yeniden açıldığını belirten pişmaniye üreticisi Burak Can Üçcan, "Beklentilerimiz çok şükür iyi gidiyor. Günlük tam kapasiteye ulaşamasak da yüzde 70 kapasiteye ulaşmış bulunmaktayız. Bayramdan beklentimiz büyük. Şu anlık güzel gidiyor. 2-3 haftadır hızlı bir süreç var. Üretime devam ediyoruz. Çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Çalışmalarımıza Haziran ayı itibariyle biraz hızlandırdık. Bu bayram inşallah bütün siparişlerimizi yetiştireceğiz. Bütün İzmit halkına, Kocaeli halkına, tüm Türkiye'ye pişmaniyeyi yedireceğiz, sevdireceğiz. Bizim ürünümüz birinci temel gıda olmadığı için geçen bayramda biraz düşüktü açıkçası ama şu anlık tam tempo çalışmaktayız. İşlerimiz açıldı çok şükür. Kapasitemizi de arttırdık. Üretimimiz devam etmektedir. Bayram için siparişlerimizi aldık, yetiştirmek için uğraşıyoruz. Özellikle belediyelerimiz olsun bu konuda destek oluyorlar bize çok şükür. Kocaeli halkına çağrı yapmak istiyorum; pişmaniyeyi sadece hediyelik olarak götürmesinler. Kendi evlerine de götürsünler. Kendi evlerinde de tazelikle yesinler. Günlük üretim var burada. Her gün üretiyoruz, her gün çabalıyoruz. Her gün yemelerini tavsiye ederiz" dedi.

"Amerika'da pişmaniyeyi seviyorlar"

Kurban Bayramı'ndan beklentilerinin yüksek olduğunu kaydeden Üçcan, Türkiye'nin dört bir yanına olduğu gibi yurtdışına da ihracat yaptıklarını dile getirdi. Üçcan, "Şu an için tam kapasite devam ediyoruz. Bayrama inşallah bütün ürünleri hazırlayacağız. Şu an için Amerika'ya bile ihracatımız olabilir. Özellikle İzmir çevresine pişmaniye gönderiyoruz. Onun dışında Ankara, Adana, Mersin'e gönderiyoruz. Yurt dışı olarak da 2-3 ayda bir Amerika'ya gönderdiğimiz oluyor. Onun dışında Maceristan'a gönderiyoruz. Amerika'da pişmaniyeyi seviyorlar. Ama şöyle bir şey var; ürünü satmakta zorlanıyoruz bu aralar. Ama hallediyoruz bir şekilde, gümrükten geçiyor" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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