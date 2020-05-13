İzmit Parkları bakımdan geçiyor
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İzmit Parkları bakımdan geçiyor

İzmit Belediyesi, park ve yeşil alanların bakım çalışmalarına da hız verdi.

İzmit Parkları bakımdan geçiyor
13.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:11

İzmit Belediyesi, park ve yeşil alanların bakım çalışmalarına da hız verdi.

Korona virüse karşı yoğun bir mesai harcayan İzmit Belediyesi, rutin hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor. Park ve bahçelerin dezenfekte çalışmalarını tamamlayan İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanındaki yeşil alanlarda tırpanla çim biçme çalışmalarına da devam ediyor. Bu çalışmalarla ekipler, yeşil alan ve parkları daha bakımlı ve güvenli hale getiriyor.

Çalışmalara hız veren ekipler, Yenimahalle, Serdar, Yenidoğan, Zabıtan, Sanayi, Yeşilova, Tepeköy, Saraybahçe, Cumhuriyet, Şirintepe, Kuruçeşme Fatih, Kocatepe, Doğan, Hatipköy, Alikahya Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Akarca, Alikahya Atatürk, Alikahya Merkez, Alikahya Fatih, Karadenizliler, Yahyakaptan mahallelerinde bulunan park ve yeşil alanlarda birinci tur çim biçme çalışmalarını tamamladı.

Salgın süreci dışında vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve yeşil alanları daha güvenli hale getirerek Gültepe, Akçakoca ve Hacıhasan mahallelerindeki tırpanla çim biçme çalışmalarına devam edildiğini belirten yetkililer, program doğrultusunda ilçe genelinde tüm mahallelerde çalışmaların yapılacağını duyurdu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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