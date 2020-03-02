İzmit mahallelerindeki eksikler gideriliyor

02.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:29

İzmit Belediyesi ekipler, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda mahallelerdeki eksiklikleri gideriyor.



İzmit mahallelerindeki eksiklikler hızla giderilerek vatandaşların talepleri karşılanıyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sepetçi Mahallesi'nde köy meydanın yağışlı havalarda veya yaşlı vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla demir korkuluk imalatı yaparak Bekirdere Mahallesi Bülent Sokak'ta ise merdiven yapımı gerçekleştirdi.



Ekipler ayrıca yaya yollarında düzenlemeler yaparken bir yandan da kara yolları için düzenlemeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi çiftlikler yolunda yapılan düzenleme çalışmasında stabilize ve mekanik malzeme serimi ile yolda kot farkı düzeltilerek araç sürücülerinin daha konforlu yolculuk etmesi için kullanıma sunuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA