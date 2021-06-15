İzmit köy yollarına konforlu yollar yapılıyor
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İzmit köy yollarına konforlu yollar yapılıyor

İzmit köy yollarına konforlu yollar yapılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gökçeören Köyü Topallar – Çobanoğlu - Çeribaşı mevkilerini birbirine bağlayan yolda ve Orhaniye Köyü Kuloğlu mevkii köy yollarında üstyapı çalışmalarıyla yol konforu arttırılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesindeki köy yollarının konforlu ve güvenli hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Gökçeören Köyü Topallar – Çobanoğlu - Çeribaşı mevkilerini birbirine bağlayan yolda ve İzmit Orhaniye Köyü Kuloğlu mevkiinde üstyapı çalışmaları yapılıyor.

GÖKÇEÖREN KÖY YOLU YAPILIYOR

İzmit ilçesi Gökçeören Köyü Topallar mevkii terasman çalışması devam ediyor.

Gökçeören Köyü Topallar – Çobanoğlu - Çeribaşı mevkilerini birbirine bağlayan 5 kilometrelik yolda terasman çalışmaları yapılıyor. Terasman çalışmasının tamamlanması sonrası Fen İşleri ekipleri tarafından asfaltlama yapılarak eski ve kötü durumdaki yol, konforlu hale getirilecek. Yolda asfaltlama çalışmasının yanı sıra yol kenarına yapılacak v kanal ile de yağmur suyu tahliyesi gerçekleştirilecek.

ORHANİYE KÖYÜ'NDE PARKE DÖŞENDİ

650 metre uzunluğundaki İzmit ilçesi Orhaniye Köyü Kuloğlu mevkii köy yolunda parke ve bordür yapım çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, 3500 metrekare parke, 1400 metre de bordür kullanarak köy yollarını daha konforlu yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Bültenler

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