İzmit Körfezi yelken yarışlarına ev sahipliği yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Optimist Yelken Trofesi Yarışları, 16-19 Eylül'de İzmit Körfezi'nde gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek yarışlarda, çeşitli illerden katılacak 7-15 yaş aralığında 150'nin üzerinde sporcu İzmit Körfezi'nde yelken açacak.

Başiskele sahilinde 16-19 Eylül'de gerçekleştirilecek organizasyonda 9 yarış yapılacak.

Yarışlar, son gün kadın ve erkek gruplarından üçer yarışla sona erecek.

Dereceye giren sporcuların ödülleri, federasyon tarafından ilan edilen kurallara göre dağıtılacak.

Yelken yarışlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gerekli tedbirler de alınacak.

Uyarı levhalarının yerleştirileceği tekneler, sık sık dezenfekte edilecek, her katılımcı yeterli sayıda siperlik, maske, dezenfektan ve eldiven bulunduracak.

Sporcular, ateş ölçümleri yapılarak teknelerine binecek ve sosyal mesafeye dikkat edecek.