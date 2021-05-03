İzmit Körfezi ve derelerdeki su kalitesi izleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmit Körfezi ve derelerdeki su kalitesi izleniyor

İzmit Körfezi ve derelerdeki su kalitesi izleniyor
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (MAM) yürüttüğü proje kapsamında İzmit Körfezi ve 12 deredeki su kalitesi, periyodik olarak takip ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (MAM) yürüttüğü proje kapsamında İzmit Körfezi ve 12 deredeki su kalitesi, periyodik olarak takip ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz suyu kalitesini yükseltmek ve deniz canlıları popülasyonunu artırmak amacıyla hayata geçirilen projeler sayesinde İzmit Körfezi büyük oranda temizlendi.

Çevre yatırımlarıyla da yeni bir görünüm kazanan ve canlı popülasyonu artan İzmit Körfezi ve körfeze akan 12 derede su kalitesi de izleniyor.

TÜBİTAK MAM iş birliğinde yürütülen "İzmit Körfezi Su Kalitesinin İzlenmesi" Projesi doğrultusunda, Marmara Denizi'nden düzenli olarak örnekler alınarak su kalitesi analiz ediliyor.

Proje sayesinde, yapılan tüm çalışmaların İzmit Körfezi deniz suyu kalitesine olan etkileri gözlemleniyor ve buna yönelik güncel veri sağlanıyor.

Söz konusu derelerde, saha örneklemeleri aylık olarak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştiriliyor, alınan su örnekleri de TÜBİTAK MAM laboratuvarlarında ölçülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

Sopasını kapan kavgaya koştu, polis öfkeli kalabalığı güçlükle ayırabildi
Sopasını kapan kavgaya koştu, polis öfkeli kalabalığı güçlükle ayırabildi
Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor
Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Fatih Terim Gökhan Töre Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Hindistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmit Körfezi ve derelerdeki su kalitesi izleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 10:58:34. #1.15#

title