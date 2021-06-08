İzmit Körfezi sahilinde temizlik (2)
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İzmit Körfezi sahilinde temizlik (2)

İzmit Körfezi sahilinde temizlik (2)
Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel

'MÜSİLAJ' SEFERBERLİĞİMarmara Denizi'ndeki temizlik seferberliğine İzmit Körfezi'nin etrafındaki kaymakamlıklar, belediyeler ve sivil toplum örgütleri tarafından katılım sağlandı.

'MÜSİLAJ' SEFERBERLİĞİ

Marmara Denizi'ndeki temizlik seferberliğine İzmit Körfezi'nin etrafındaki kaymakamlıklar, belediyeler ve sivil toplum örgütleri tarafından katılım sağlandı. Darıca, Gebze, Dilovası, Körfez ve Derince'de sahillere atılan çöpler toplandı. Teknelerle denize açılan ekipler, müsilaj temizliği yaptı. Dilovası'nda temizlik çalışmalarına dalgıçlar da katıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Marmara Denizi bizim kıymetlimiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ileri biyolojik arıtma tesisleri kuruyor. Sadece Kocaeli değil İstanbul'dan Edirne'ye her belediyenin aynı şekilde ileri biyolojik arıtma tesislerini faaliyete geçirmesi gerekiyor. Gelecekte çocuklarımıza daha temiz deniz bırakmak için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Denizimizi kendi evimiz gibi görmediğimiz sürece bu işin üstesinden gelemeyiz" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise "Bugün burada hiçbir farklılık gözetmeden doğa bize bir şey söylüyor. Müsilaj sorunuyla karşı karşıyayız ki ortak hareket etmek zorundayız. En çok bir ve beraber olacağımız konu çevre. Biz coğrafyaya ne kadar sadık olursak doğa da bize sahip çıkacaktır. Doğanın ve denizin kimyasını bozuyoruz. Kendi kendimizi doğadan mahrum ediyoruz. Bu yaşanan müsilaj için seferberlik ilan edip duyarlılığı ortaya koymamız gerek. Bundan sonraki süreçte bayrağı devredeceğimiz gençlerin duyarlılığını artırmamız şart. Medeniyetimizin kültürüne sahip çıkarsak ne deniz kirlenir ne de doğa tahrip olur. Gelecek için mücadeleye bugünden başlamalıyız" diye konuştu.

İzmit Körfezi sahilinde temizlik (2)
İzmit Körfezi sahilinde temizlik (2)
İzmit Körfezi sahilinde temizlik (2)
İzmit Körfezi sahilinde temizlik (2)
İzmit Körfezi sahilinde temizlik (2)
İzmit Körfezi sahilinde temizlik (2)
İzmit Körfezi sahilinde temizlik (2)
İzmit Körfezi sahilinde temizlik (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat

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