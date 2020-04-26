İzmit Körfezi'nin sevimli yunusları renkli görüntüler oluşturdu
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İzmit Körfezi'nin sevimli yunusları renkli görüntüler oluşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen çevre projeleriyle temizlenen İzmit Körfezi'nde yunuslar, kendilerini izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

26.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:12
İzmit Körfezi'nin sevimli yunusları renkli görüntüler oluşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen çevre projeleriyle temizlenen İzmit Körfezi'nde yunuslar, kendilerini izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

İzmit Körfezi Başiskele ve Gölcük açıklarında görülen yunuslar, deniz temizliği için seyir halindeki Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ait deniz taşıtıyla yarıştı.

Ekibin bulunduğu tekneye refakat eden 12 yunusun sudaki dansı, teknedeki personelin cep telefonuyla görüntülendi.

Yunuslar, kıvrak hareketleriyle görenleri kendilerine hayran bıraktı.

İzmit Körfezi'nin sevimli yunusları renkli görüntüler oluşturdu

Kaynak: AA

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