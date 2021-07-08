İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye ceza yağdı
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye ceza yağdı

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bağlı olduğu limanda İzmit Körfezini kirlettiği tespit edilen gemiye 530 bin 213 TL para cezası kesildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bağlı olduğu limanda İzmit Körfezini kirlettiği tespit edilen gemiye 530 bin 213 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca'da bir limanda bulunan geminin İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edildi.

Gemiye müdahalede bulunarak denizi kirletmesini önleyen ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, gemiye 530 bin 213 TL para cezası kesildi.

Ekipler geminin denizi kirlettiği bölgede temizlik çalışması yaptı.

(Murat Kanber/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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