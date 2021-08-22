İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE 3 MİLYON 411 BİN LİRA CEZA

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan denetimde, yakıt tankından İzmit Körfezi'ne sızıntı olduğu tespit edilen İtalyan bandıralı araç taşıma gemisine, 3 milyon 411 bin 174 TL ceza uygulandı.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan denetimde, yakıt tankından İzmit Körfezi'ne sızıntı olduğu tespit edilen İtalyan bandıralı araç taşıma gemisine, 3 milyon 411 bin 174 TL ceza uygulandı.

İzmit Körfezi'nde çevre denetimlerini deniz yüzeyinde ve havadan deniz uçağıyla aralıksız devam ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, saat 01.00 sıralarında İtalyan bandıralı Grande Portogallo isimli araç taşıma gemisinin denizi kirlettiğini belirledi. Hızla geminin yanına gidip denize yabancı madde deşarjını durduran ekipler, etrafına bariyer çekerek kirliliğin dağılmasını önledi. Yapılan incelemede, geminin yakıt tankından yaklaşık 2 saat boyunca denize yakıt sızıntısı olduğu tespit edildi ve 3 milyon 411 bin 174 TL ceza uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı