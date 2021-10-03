İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 804 BİN LİRA CEZA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 804 BİN LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir limanda demirli olan Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisinin İzmit Körfezi'ne kirli balast döktüğü tespit edildi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir limanda demirli olan Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisinin İzmit Körfezi'ne kirli balast döktüğü tespit edildi. Gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerince bugün İzmit Körfezi'nde kontrol yapıldığı sırada Körfez ilçesinde demirli olan, Sierra Leone bandıralı 'Prıncess Rawya" adlı kuru yük gemisinin denize kirli balast döktüğü tespit yapıldı. Gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira ceza uygulandı. Balastın denize yayılmasını önlemek amacıyla da ekiplerce bariyer çekildi.

İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 804 BİN LİRA CEZA

İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 804 BİN LİRA CEZA

İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 804 BİN LİRA CEZA

İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 804 BİN LİRA CEZA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1)

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Muslera
Magazin Şafak Sezer İbrahim Tatlıses Seda Sayan
Spor Alex Teixeira Muslera
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Memduh Büyükkılıç Hava Durumu Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 804 BİN LİRA CEZA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 11:31:53. #1.12#