İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE 1 MİLYON 804 BİN LİRA CEZA

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir limanda demirli olan Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisinin İzmit Körfezi'ne kirli balast döktüğü tespit edildi. Gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerince bugün İzmit Körfezi'nde kontrol yapıldığı sırada Körfez ilçesinde demirli olan, Sierra Leone bandıralı 'Prıncess Rawya" adlı kuru yük gemisinin denize kirli balast döktüğü tespit yapıldı. Gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira ceza uygulandı. Balastın denize yayılmasını önlemek amacıyla da ekiplerce bariyer çekildi.