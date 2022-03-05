İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 624 bin lira ceza - Haberler

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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 624 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı, Ergün Ayaz - Güncel
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 624 bin lira ceza

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, limanda yakıt alımı sırasında denizi kirlettiği fark edilen kuru yük gemisine yönelik 1 milyon 624 bin 713 lira ceza uygulandı.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, limanda yakıt alımı sırasında denizi kirlettiği fark edilen kuru yük gemisine yönelik 1 milyon 624 bin 713 lira ceza uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, deniz uçağı ile rutin denetimlerini yaptıkları sırada, Başiskele ilçesindeki limanda 'Seaspirit' isimli Vanuatu bandıralı kuru yük gemisinin, yakıt alımı sırasında, hava firarından püsküren bir miktar 'diesel oil'in güverteye ve denize akması nedeniyle denizi kirlettiği tespit edildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, liman yetkilileri ile birlikte yakıtın denize daha fazla sızmasını engellemek amacıyla kirliliğin oluştuğu bölgede önlem aldı. Büyükşehir ekipleri tarafından gemiye yönelik 'Çevre Kanunu' gereğince 1 milyon 624 bin 713 TL ceza kesildi.FOTOGRAFLI


İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 624 bin lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 624 bin lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 624 bin lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 624 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele, Güncel, Haberler

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