İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 624 bin lira ceza

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, limanda yakıt alımı sırasında denizi kirlettiği fark edilen kuru yük gemisine yönelik 1 milyon 624 bin 713 lira ceza uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, deniz uçağı ile rutin denetimlerini yaptıkları sırada, Başiskele ilçesindeki limanda 'Seaspirit' isimli Vanuatu bandıralı kuru yük gemisinin, yakıt alımı sırasında, hava firarından püsküren bir miktar 'diesel oil'in güverteye ve denize akması nedeniyle denizi kirlettiği tespit edildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, liman yetkilileri ile birlikte yakıtın denize daha fazla sızmasını engellemek amacıyla kirliliğin oluştuğu bölgede önlem aldı. Büyükşehir ekipleri tarafından gemiye yönelik 'Çevre Kanunu' gereğince 1 milyon 624 bin 713 TL ceza kesildi.FOTOGRAFLI