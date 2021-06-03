İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 301 bin TL ceza
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 301 bin TL ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 301 bin TL ceza
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli'de deniz uçağıyla yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 301 bin lira para cezası uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla 2007 yılında bu yana deniz uçağıyla havadan denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 301 bin lira para cezası uygulandı.

DENİZ UÇAĞI TESPİT ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz kontrol uçağıyla İzmit Körfezi'nin temiz tutulması amacıyla Körfez'e giriş yapan gemilerve sanayi kuruluşlarını denetliyor. İzmit Seka Park alanından kalkış yapan deniz uçağı, Körfeze dökülen tüm suları ve Körfeze giren gemileri kontrol ediyor. Bugün yapılan denetim sırasında Demiryeri mevkiinde Türk Bandıralı Mega D isimli kuru yük gemisinin denizi kirlettiği tespit edildi. Deniz uçağının ihbarıyla, olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

1 MİLYON 301 BİN TL CEZA

Geminin yanına giden ekipler demirli bulunan Türk Bandıralı Mega D isimli kuru yük gemisinin denize kirli balast döktüğünü belirledi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince gemiye 1 milyon 301 bin lira para cezası uygulandı.

PERİYODİK DENETİM

Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor. 2007 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi'ni kirleten gemilerin kabusu oldu. Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol gereği tüm Marmara Bölgesi illerine de hizmet veren Deniz Uçağı, Cengiz Topel Havaalanı'ndan da iniş ve kalkış yapabiliyor.

Kaynak: Bültenler

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