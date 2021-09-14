İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 286 bin lira ceza - Haberler
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 286 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 286 bin lira ceza

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde ambar kapağındaki hidrolik sistem hortumunun patlamasıyla denize yağ bırakan gemiye, 1 milyon 286 bin 440 lira ceza kesildi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde ambar kapağındaki hidrolik sistem hortumunun patlamasıyla denize yağ bırakan gemiye, 1 milyon 286 bin 440 lira ceza kesildi.

Derince ilçesindeki limana demirleyen Ukrayna bandıralı 'Porada' isimli geminin ambar kapağındaki hidrolik sistem hortumu patladı. Patlama nedeniyle denize yağ sızmaya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hava denetim sırasında denize yağ sızdığı görüldü ve ekiplere haber verildi. Limana gelen ekipler, geminin etrafına bariyer çekerek yağın dağılmasını önledi. Yağın temizlenmesi için çalışma başlatılırken, gemiye 1 milyon 286 bin 440 lira ceza uygulandı.


İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 286 bin lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 286 bin lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 286 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 286 bin lira ceza - Haberler
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