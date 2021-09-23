İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 197 bin lira ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 197 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, limanda demirli olan Panama bandıralı kuru yük gemisinden sızan yağ ve yakıtın denize döküldüğü belirlendi.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, limanda demirli olan Panama bandıralı kuru yük gemisinden sızan yağ ve yakıtın denize döküldüğü belirlendi. İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yönelik 1 milyon 197 bin 865 lira ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerince Derince ilçesindeki limanda demirli olan, Panama bandıralı ve 'Yılmaz Deniz' isimli kuru yük gemisinin İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlendi. Yapılan kontrollerde, gemiden sızan yağ ve yakıtın denize döküldüğü tespit edildi. Bunun üzerine gemiye yönelik 1 milyon 197 bin 865 lira ceza kesildi. Yağ ve yakıt sızıntısının denizde yayılmasını önlemek amacıyla geminin çevresine bariyerler çekildi.


İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 197 bin lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 197 bin lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 197 bin lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 197 bin lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 197 bin lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 197 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Oğuzhan Koç Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Balotelli Hamit Altıntop Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Amelia Hamlin Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 197 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 16:05:14. #1.17#