İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1,2 milyon ceza uygulandı - Haberler
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1,2 milyon ceza uygulandı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1,2 milyon ceza uygulandı

Kocaeli'de, İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen Ukrayna bandıralı kuru yük gemisine 1 milyon 286 bin 440 lira para cezası kesildi.

Kocaeli'de, İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen Ukrayna bandıralı kuru yük gemisine 1 milyon 286 bin 440 lira para cezası kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, denetimler sırasında Derince'deki Safiport Limanı mevkisinde bulunan "Porada" isimli gemiden İzmit Körfezi'ne petrol türevi madde döküldüğünü belirledi.

İncelemelerde, geminin ambar kapağının hidrolik sisteminde hortumun patlaması sonucu hidrolik yağın denize sızdığı tespit edildi.

Petrol türevi maddenin yayılmasını önlemek için geminin etrafına bariyer çekildi.

İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan gemiye 1 milyon 286 bin 440 lira para cezası verildi.

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1,2 milyon ceza uygulandı

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1,2 milyon ceza uygulandı

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1,2 milyon ceza uygulandı

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1,2 milyon ceza uygulandı - Haberler
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